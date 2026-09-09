У Норвегії розкрили подробиці інциденту з літаком Зеленського

Літак президента України Володимира Зеленського ледь не зазнав удару безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії. Через загрозу з повітря виліт українського лідера довелося затримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре виданню NRK .

Деталі інциденту в повітрі

Як розповів норвезький прем'єр-міністр, літак глави української держави опинився під загрозою прямо під час підняття у повітря.

"Його літак мало не збив дрон під час зльоту з Молдови. Це реальність, з якою він стикається щодня", - заявив Йонас Гар Стьоре.

У канцелярії прем'єр-міністра Норвегії уточнили, що у повітряному просторі Молдови зафіксували небезпеку через присутність ворожого безпілотника, що призвело до затримки рейсу.

Водночас у Міністерстві оборони Молдови підтвердили факт порушення повітряного простору країни саме під час вильоту Зеленського.

Через загрозу також довелося тимчасово перекрити прикордонний перехід Старокозаче.

Про драматичні обставини вильоту згадав і міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

За його словами, український президент особисто поділився подробицями складної дороги під час зустрічі в Осло.

Зустріч у Норвегії та обговорення ППО

Попри безпекові ризики, Володимир Зеленський прибув до Осло для участі у похороні короля Гаральда V, а також для проведення серії переговорів із норвезьким урядом.

Ключовою темою обговорень стало посилення українського неба.

Зокрема, сторони зосередилися на розробці спільного проєкту протиповітряної оборони Freya, який має стати дешевшою та ефективнішою альтернативою системам Patriot.

За словами Стьоре, норвезька оборонна промисловість уже працює над рішеннями, які дозволять Україні самостійно будувати системи ППО та закрити "дірки в даху".