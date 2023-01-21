UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формою

Фото: у Норвегії російські моряки влаштували провокацію з камуфляжною формою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У норвезькому Кіркенесі двох російських моряків оштрафували за робочу форму з прапором країни, що нібито могло створити дискомфорт для місцевих жителів і біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagbladet.

У публікації зазначається, що двоє моряків зійшли на берег у Кіркенесі 12 січня, вони були одягнені в камуфляжні робітничі костюми, на яких були нашивки з прапором РФ.

Поліція Кіркенеса розпочала перевірку, бо одяг могли прийняти за військову форму. Через це російських моряків оштрафували на 500 доларів.

Російські моряки висадилися у Норвегії у камуфляжній формі / Фото: Finnmark politidistrikt

За словами прокурора Мартіни Месло, подібне рішення ухвалили відповідно до статті норвезького кримінального кодексу щодо неправомірного використання уніформи.

Нагадаємо, громадяни Росії не можуть отримати візу Норвегії, навіть якщо їх запрошують до країни місцеві організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия