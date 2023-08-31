До Норвегії стало різко прибувати більше біженців з України
Останнім часом Норвегія зафіксувала збільшення біженців, які прибувають з України. Середній показник перевищив рекорд квітня минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезький директорат із питань імміграції (UDI).
"Останніми днями у нас спостерігається вищий рівень прибуттів з України, ніж раніше, в середньому понад 150 осіб на день", - йдеться у повідомленні.
Директор UDI Фроде Форфанг повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією Норвегія вжила низку додаткових заходів.
"Час покаже, чи є це минущою тенденцією, чи вона залишиться стабільною на такому високому рівні", - сказав Форфанг.
Скільки всього біженців прийняла Норвегія
Загалом, включно з іншими прохачами притулку, середній показник за минулий тиждень становить 174 зареєстрованих прибуття на день.
Це найвищий середній показник з 23 квітня 2022 року. Насамперед це стосується українців, але спостерігається також невелике зростання і серед інших прохачів притулку.
Оновлені дані від 31 серпня показують, що наразі до Норвегії прибули 56 707 українських біженців, з яких понад 20 000 цього року. Крім того, останніми днями прибула і деяка кількість українців, які ще не встигли зареєструватися.
Допомога від Норвегії
Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Він почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.
Раніше повідомлялось, що Норвегія добровільно передала фінансову допомогу в розмірі 22 млн євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Їх витратять на військову допомогу Збройним силам України.
Також Норвегія відправить в Україну ракети для ЗРК IRIS-T та обладнання для розмінування. Також країна виділить 1,5 млрд норвезьких крон (близько 140 млн доларів) на забезпечення постачання газу та електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.