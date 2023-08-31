До Норвегії стало різко прибувати більше біженців з України

Останнім часом Норвегія зафіксувала збільшення біженців, які прибувають з України. Середній показник перевищив рекорд квітня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезький директорат із питань імміграції (UDI).

"Останніми днями у нас спостерігається вищий рівень прибуттів з України, ніж раніше, в середньому понад 150 осіб на день", - йдеться у повідомленні.

Директор UDI Фроде Форфанг повідомив, що у зв'язку з цією ситуацією Норвегія вжила низку додаткових заходів.

"Час покаже, чи є це минущою тенденцією, чи вона залишиться стабільною на такому високому рівні", - сказав Форфанг.

Скільки всього біженців прийняла Норвегія

Загалом, включно з іншими прохачами притулку, середній показник за минулий тиждень становить 174 зареєстрованих прибуття на день.

Це найвищий середній показник з 23 квітня 2022 року. Насамперед це стосується українців, але спостерігається також невелике зростання і серед інших прохачів притулку.

Оновлені дані від 31 серпня показують, що наразі до Норвегії прибули 56 707 українських біженців, з яких понад 20 000 цього року. Крім того, останніми днями прибула і деяка кількість українців, які ще не встигли зареєструватися.

Допомога від Норвегії

Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Він почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Раніше повідомлялось, що Норвегія добровільно передала фінансову допомогу в розмірі 22 млн євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Їх витратять на військову допомогу Збройним силам України.

Також Норвегія відправить в Україну ракети для ЗРК IRIS-T та обладнання для розмінування. Також країна виділить 1,5 млрд норвезьких крон (близько 140 млн доларів) на забезпечення постачання газу та електроенергії.