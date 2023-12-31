У Норвегії поліції у новорічну ніч видадуть зброю

Норвезьким поліцейським у новорічну ніч видадуть зброю. Таке рішення ухвалили на тлі того, що у країні посилилися антисемітські загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Норвегії.

Директор служби реагування на надзвичайні ситуації Тоне Ванген зазначає, що рівень загроз в Норвегії не змінився. Але, за оцінками, у країні загострилася загроза антисемітизму.

Правоохоронці попереджають жителів Норвегії, що вони можуть побачити поліцейських зі зброєю на вулицях міст. Особливо біля церков та релігійних місць. При цьому поліція закликає громадян святкувати Новий рік у звичайному режимі.

Додамо, що у 2016 році у Норвегії вирішили, що поліцейські більше не будуть носити зброю. Тоді у поліції наголошували, що ситуація у Норвегії не вимагали присутності озброєних правоохоронців.

Новий рік в Україні

Нагадаємо, що комендантську годину у новорічну ніч в Україні не скасовували. Більше того, поліція обіцяє у новорічну ніч затримувати порушників комендантської години.

Також правоохоронці повідомили, що збільшать кількість поліцейських екіпажів.

Жителям та гостям столиці нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят.