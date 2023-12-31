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В Києві нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят

Неділя 31 грудня 2023 12:01
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В Києві нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят Фото: в Києві нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі нещодавньої терористичної атаки росіян, українцям важливо пам'ятати про дотримання правил безпеки під час наступаючих новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

В першу чергу, важливо дотримуватись комендантської години. У Києві вона діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено:

  • перебувати на вулиці та у громадських місцях;
  • переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою не забувайте взяти документ, що посвідчує особу", - додає КМДА.

Повернення додому важливо також планувати заздалегідь. У налаштуваннях "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадає про початок комендантської години.

Громадський транспорт курсує до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20, у режимі укриття - 46 підземних станцій цілодобово.

Дізнатись розклад руху наземного громадського транспорту можна за посиланням, а детальну інформацію про режим роботи станцій київського метрополітену тут.

"У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" переходьте в найближче до вас укриття", - додали в КМДА.

Також у Києві заборонена реалізація, у тому ж числі продаж чи торгівля, феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, зокрема їх запуск.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці у новорічну ніч обіцяють затримувати порушників комендантської години. Зокрема обіцяють збільшити кількість поліцейських екіпажів.

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