В Києві нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят
На тлі нещодавньої терористичної атаки росіян, українцям важливо пам'ятати про дотримання правил безпеки під час наступаючих новорічних свят.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
В першу чергу, важливо дотримуватись комендантської години. У Києві вона діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено:
- перебувати на вулиці та у громадських місцях;
- переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
"Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою не забувайте взяти документ, що посвідчує особу", - додає КМДА.
Повернення додому важливо також планувати заздалегідь. У налаштуваннях "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадає про початок комендантської години.
Громадський транспорт курсує до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20, у режимі укриття - 46 підземних станцій цілодобово.
Дізнатись розклад руху наземного громадського транспорту можна за посиланням, а детальну інформацію про режим роботи станцій київського метрополітену тут.
"У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" переходьте в найближче до вас укриття", - додали в КМДА.
Також у Києві заборонена реалізація, у тому ж числі продаж чи торгівля, феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, зокрема їх запуск.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці у новорічну ніч обіцяють затримувати порушників комендантської години. Зокрема обіцяють збільшити кількість поліцейських екіпажів.
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