В Норвегии полиции в новогоднюю ночь выдадут оружие

Норвежским полицейским в новогоднюю ночь будет выдано оружие. Такое решение было принято на фоне того, что в стране усилились антисемитские угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Норвегии.

Директор службы реагирования на чрезвычайные ситуации Тоне Ванген отмечает, что уровень угроз в Норвегии не изменился. Но, по оценкам, в стране обострилась угроза антисемитизма.

Правоохранители предупреждают жителей Норвегии, что они могут увидеть полицейских с оружием на улицах городов. Особенно возле церквей и религиозных мест. При этом полиция призывает граждан праздновать Новый год в обычном режиме.

Добавим, что в 2016 году в Норвегии решили, что полицейские больше не будут носить оружие. Тогда в полиции отмечали, что ситуация в Норвегии не требовали присутствия вооруженных правоохранителей.

Новый год в Украине

Напомним, что комендантский час в новогоднюю ночь в Украине не отменяли. Более того, полиция обещает в новогоднюю ночь задерживать нарушителей комендантского часа.

Также правоохранители сообщили, что увеличат количество полицейских экипажей.

Жителям и гостям столицы напомнили о правилах безопасности и ограничениях во время новогодних праздников.