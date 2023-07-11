UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення норвезького уряду.

Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере, Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та матеріалів.

Збільшення підтримки буде зроблено в рамках програми Нансена, яка розрахована на 75 млрд крон на п'ять років. Раніше Норвегія зобов'язалася надати 15 млрд крон на громадянську та військову підтримку у 2023 році в рамках програми.

Крім того, Норвегія також дасть більше коштів у фонд підтримки України НАТО. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році та внесе загалом 1,5 млрд норвезьких крон протягом п'яти років.

За словами Стере, це чіткий сигнал щодо довгострокової підтримки зусиль України щодо проведення реформ, який ще більше зв'яже Україну з альянсом.

Допомога Україні від Норвегії

Нагадаємо, що Норвегія є союзником України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна вже передала нашим військовим танки Leopard 2, РСЗВ і не лише. Також країна допомагає навчати українських солдатів, яких після підготовки відправляють на фронт.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Гаром Стере, обговоривши потреби нашої країни в артилерії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияНАТО