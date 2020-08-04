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Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах

Осло, Вторник 04 августа 2020 02:23
Норвегия запретила остановку круизных лайнеров в своих портах
Фото: лайнер MS Roald Amundsen (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Решение было принято после вспышки коронавируса на круизном лайнере

Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров. Запрет будет действовать как минимум в течение двух недель.

Об этом сообщает DW.

В то же время, запрет не будет касаться международных и внутренних паромов.

Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где инфицировалось не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер. Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля и контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

В Министерстве здравоохранения страны предполагают, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов.

Накануне в Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за COVID-19.

Напомним, правительство Греции с 1 августа позволяет круизным лайнерам посещать портовые города.

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