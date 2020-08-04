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Норвегія заборонила зупинку круїзних лайнерів в своїх портах

Осло, Вівторок 04 серпня 2020 02:23
Норвегія заборонила зупинку круїзних лайнерів в своїх портах
Фото: лайнер MS Roald Amundsen (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Рішення прийняли після спалаху коронавірусу на круїзному лайнері

Норвегія заборонила зупинятись в своїх портах лайнерам, на борту яких більше сотні пасажирів. Заборона діятиме щонайменше протягом двох тижнів.

Про це повідомляє DW.

Водночас, заборона не буде стосуватися міжнародних та внутрішніх поромів.

Це рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалось щонайменше п'ять пасажирів та 36 членів екіпажу. Зараз вони перебувають у лікарні міста Тромсе, де також стоїть лайнер. Влада міста закликала усіх, хто перебував на борту корабля чи контактував з пасажирами та членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.

У Міністерстві охорони здоров'я країни припускають, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом могли бути зачеплені 69 населених пунктів.

Напередодні у Нідерландах влаштували акцію проти обмежень через COVID-19.

Нагадаємо, уряд Греції з 1 серпня дозволяє круїзним лайнерам відвідувати портові міста.

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