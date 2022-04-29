Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков

В то же время, российские рыболовные суда, которые часто выгружают свой улов в портах на севере Норвегии, получат освобождение от санкций.

Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и Россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в список санкций ЕС.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что норвежский арктический архипелаг Шпицберген, который действует в соответствии с договором 1920-х годов, разрешающим расширенный доступ, также будет освобожден от санкций.

Ранее в апреле ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты блока из 27 стран, за некоторыми исключениями, поскольку он принял новые широкомасштабные санкции против России.