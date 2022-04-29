Норвегия закрыла порты для российских судов, границы - для грузовиков

Норвегия закрывает свои границы и порты для российских грузовиков и судов. Страна присоединилась к санкциям, введенным Европейским союзом после вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В то же время, российские рыболовные суда, которые часто выгружают свой улов в портах на севере Норвегии, получат освобождение от санкций.
Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и Россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в список санкций ЕС.
Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что норвежский арктический архипелаг Шпицберген, который действует в соответствии с договором 1920-х годов, разрешающим расширенный доступ, также будет освобожден от санкций.
Ранее в апреле ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты блока из 27 стран, за некоторыми исключениями, поскольку он принял новые широкомасштабные санкции против России.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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