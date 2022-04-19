Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС
Греция арестовала российский нефтяной танкер у острова Эвбея. Это произошло в рамках санкций Европейского Союза, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ранее в этом месяце ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты блока из 27 стран, за некоторыми исключениями, поскольку он принял новые широкомасштабные санкции против России.
Судно Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту было арестовано недалеко от Каристоса на южном побережье острова Эвбея, расположенного недалеко от материковой части Греции, недалеко от столицы Афины.
"Он был арестован в рамках санкций ЕС", - сказал представитель министерства судоходства. Сотрудник береговой охраны заявил, что груз нефти на корабле не конфисковывался.
Pegas ранее сообщал о проблеме с двигателем. Афинское информационное агентство сообщило, что бурное море заставило его пришвартоваться недалеко от Каристоса, где оно было арестовано.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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