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Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС

Новина українською →
Греция, Вторник 19 апреля 2022 13:04
Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС Фото: Российский нефтяной танкер арестовали в Греции (fleetmon.com)
Автор: Александр Белоус

Греция арестовала российский нефтяной танкер у острова Эвбея. Это произошло в рамках санкций Европейского Союза, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты блока из 27 стран, за некоторыми исключениями, поскольку он принял новые широкомасштабные санкции против России.

Судно Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту было арестовано недалеко от Каристоса на южном побережье острова Эвбея, расположенного недалеко от материковой части Греции, недалеко от столицы Афины.

"Он был арестован в рамках санкций ЕС", - сказал представитель министерства судоходства. Сотрудник береговой охраны заявил, что груз нефти на корабле не конфисковывался.

Pegas ранее сообщал о проблеме с двигателем. Афинское информационное агентство сообщило, что бурное море заставило его пришвартоваться недалеко от Каристоса, где оно было арестовано.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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