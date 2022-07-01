Норвегия выделит для Украины 1 млрд евро помощи
Норвегия выделит для Украины финансовую помощь в размере около 1 млрд евро.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Украина сможет получить пакет помощи до конца этого года или в начале следующего.
"Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года или в начале 2023 года", - заявил Стере.
Премьер добавил, что война, развязанная Россией против Украины, является нарушением международного права и принципов, которые заложены в нем. Именно поэтому партнеры помогают Украине защищать себя.
Ранее мы сообщали, что премьер Норвегии прибыл в Украину с визитом и встретился с Владимиром Зеленским.
Также напомним, что Норвегия решила передать Украине три ракетные системы MLRS M270.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.