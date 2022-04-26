Норвегия выделит 44 млн долларов на поставки вооружений Украине

Норвегия выделит 44 млн долларов на инициативу Великобритании по закупке оружия и военной техники для Украины. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что это новый опыт для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая перед норвежским парламентом, Стёре сказал, что этот шаг позволил поддержать Украину оружием, которого у норвежских вооруженных сил не было или они не могли от него отказаться.
Премьер-министр добавил, что пожертвование оружия стороне, участвующей в войне, было "новым опытом" для Норвегии.
Отметим, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на прошлой неделе объявил, что Норвегия безвозмездно передала Украине систему ПВО "Мистраль".
По данным Минобороны, ранее Норвегия передала в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты, а также другую военную технику.
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