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Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких Збройних сил не було або вони не могли від нього відмовитися.

Прем'єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було "новим досвідом" для Норвегії.

Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО "Містраль".

За даними Міноборони, раніше Норвегія передала в цілому 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Норвегия