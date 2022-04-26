ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норвегия выделит 44 млн долларов на поставки вооружений Украине

Новина українською →
Норвегия, Вторник 26 апреля 2022 15:17
Норвегия выделит 44 млн долларов на поставки вооружений Украине Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия выделит 44 млн долларов на инициативу Великобритании по закупке оружия и военной техники для Украины. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что это новый опыт для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая перед норвежским парламентом, Стёре сказал, что этот шаг позволил поддержать Украину оружием, которого у норвежских вооруженных сил не было или они не могли от него отказаться.

Премьер-министр добавил, что пожертвование оружия стороне, участвующей в войне, было "новым опытом" для Норвегии.

Отметим, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на прошлой неделе объявил, что Норвегия безвозмездно передала Украине систему ПВО "Мистраль".

По данным Минобороны, ранее Норвегия передала в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты, а также другую военную технику.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны