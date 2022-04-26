ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні

Новость на русском →
Норвегія, Вівторок 26 квітня 2022 15:17
Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких Збройних сил не було або вони не могли від нього відмовитися.

Прем'єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було "новим досвідом" для Норвегії.

Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО "Містраль".

За даними Міноборони, раніше Норвегія передала в цілому 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні