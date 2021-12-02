Норвегия возвращает обязательное тестирование для всех туристов

Правительство Норвегии приняло решение вернуть некоторые COVID-правила на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Всех путешественников обяжут проходить тестирование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно обновленным правилам, все путешественники, прибывающие в страну, обязаны в течение 24 часов пройти тестирование на выявление заболевания независимо от статуса вакцинации.

Между тем министр здравоохранения Ингвильд Кьерколь призвал носить защитные маски в общественных местах Осло и других муниципалитетах, а взрослым - начать практиковать социальное дистанционирование.

Согласно данным Норвежского института общественного здравоохранения, в понедельник в стране зафиксировали ежедневный рекорд - 4052 случаи заражения.

Между тем в Норвегии полный курс вакцинации прошли 71% всего населения. Около 11% получили бустерную прививку.