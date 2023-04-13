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Норвегія висилає 15 російських дипломатів за шпигунство

Фото: Норвегія висилає російських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилаються з країни через шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Норвегії.

Рішення норвезького уряду є відповіддю на зміну безпекової ситуації в Європі, яка призвела до посилення розвідувальної загрози з боку Росії. У Норвегії наголошують, що росіяни є діючими офіцерами розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

"15 офіцерів розвідки займалися діяльністю, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.

Глава МЗС додала, що Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії. За її словами, діяльність шпигунів відстежувалася протягом тривалого часу.

Нагадаємо, у квітня 2022 року Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата.

Також уряд Норвегії на початку квітня оголосив новий пакет санкцій проти РФ, які стосувалися заборони експорту товарів подвійного значення.

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