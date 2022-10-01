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В Естонії прискорюють роботи по зміцненню кордону через події в Росії

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Естонія, Субота 01 жовтня 2022 15:50
В Естонії прискорюють роботи по зміцненню кордону через події в Росії Фото: В Естонії прискорюють роботи по зміцненню кордону через події в Росії (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

В Естонії прискорюються роботи зі зміцнення східного кордону. Будівництво загороджень на південно-східній ділянці вдасться завершити вже за два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося", - заявив заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

За його словами, зі 130 кілометрів наземного кордону з Російською Федерацією зараз повністю облаштовано 23,5. Тому повністю завершити роботи розраховують завершити до 2025 року. Події у Росії спонукають Естонію прискорити роботи зі зміцнення східного кордону.

"Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під'їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж", - заявив Бєлічєв.

Нагадаємо, що прем'єр Естонії звинуватила президента РФ Володимира Путіна у крадіжці та закликала обмежити ціни на газ.

Також , в Естонії запропонували запровадити "декларацію лояльності" для росіян.

Раніше повідомлялось, що Естонія з наступного року відмовиться від імпорту російського газу.

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