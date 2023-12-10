UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія виграла обидві біатлонні естафети, чоловіча збірна України замкнула топ-5

Фото: Йоганнес Бьо доклався до перемоги збірної Норвегії (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Норвезькі біатлоністи стали найкращими в недільних стартах етапу Кубка світу з біатлону 2023/24 в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінальні протоколи.

Змагання серед чоловіків удев'яте поспіль виграла Норвегія. Кольори скандинавів на 30-кілометровій станції захищали Легрейд, брати Бьо та Крістіансен.

Норвезька збірна пройшла чотири вогневих рубежі без штрафних кіл. Четвірка переможців використала лише 5 додаткових патронів. Скандинавська команда майже на півхвилини випередила Францію. Збірна України теж уникла штрафу (+3), але програла ходом і фінішувала на 5-й сходинці.

У стартах жінок теж тріумфувала Норвегія. До складу команди потрапили Арнеклейв, Скоган, Кноттен і Таннреволд. Скандинавки подолали дистанцію без промахів за 1:07:39,0. До трійки призерів також потрапили збірні Швеції та Франції.

Україна виступила в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Ірини Петренко та Христини Дмитренко. Вони уникли пострілів у "молоко", але використали аж 10 додаткових патронів. Поступилися українки і на трасі, фінішувавши на 10-й сходинці.

Підсумки естафети 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Франція (+28,7)
  3. Німеччина (+1:06,9)

...

5. Україна (+2:24,9)

 

Підсумки естафети 4x6 км, жінки:

  1. Норвегія
  2. Швеція (+31,6)
  3. Франція (+1:01,5)

...

10. Україна (+3:06,4)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світуЗбірна УкраїниБиатлон