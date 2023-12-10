Норвегія виграла обидві біатлонні естафети, чоловіча збірна України замкнула топ-5

Змагання серед чоловіків удев'яте поспіль виграла Норвегія. Кольори скандинавів на 30-кілометровій станції захищали Легрейд, брати Бьо та Крістіансен.

Норвезька збірна пройшла чотири вогневих рубежі без штрафних кіл. Четвірка переможців використала лише 5 додаткових патронів. Скандинавська команда майже на півхвилини випередила Францію. Збірна України теж уникла штрафу (+3), але програла ходом і фінішувала на 5-й сходинці.

У стартах жінок теж тріумфувала Норвегія. До складу команди потрапили Арнеклейв, Скоган, Кноттен і Таннреволд. Скандинавки подолали дистанцію без промахів за 1:07:39,0. До трійки призерів також потрапили збірні Швеції та Франції.

Україна виступила в складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Ірини Петренко та Христини Дмитренко. Вони уникли пострілів у "молоко", але використали аж 10 додаткових патронів. Поступилися українки і на трасі, фінішувавши на 10-й сходинці.

Підсумки естафети 4x7,5 км, чоловіки:

Норвегія Франція (+28,7) Німеччина (+1:06,9)

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5. Україна (+2:24,9)

Підсумки естафети 4x6 км, жінки:

Норвегія Швеція (+31,6) Франція (+1:01,5)

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10. Україна (+3:06,4)