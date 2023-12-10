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Норвегия выиграла обе биатлонные эстафеты, мужская сборная Украины замкнула топ-5

Фото: Йоханнес Бе приложился к победе сборной Норвегии (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Норвежские биатлонисты стали лучшими в воскресных стартах этапа Кубка мира по биатлону 2023/24 в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финальные протоколы.

Соревнования среди мужчин в девятый раз подряд выиграла Норвегия. Цвета скандинавов на 30-километровой станции защищали Легрейд, братья Бе и Кристиансен.

Норвежская сборная прошла четыре огневых рубежа без штрафных кругов. Четверка победителей использовала всего 5 дополнительных патронов. Скандинавская команда почти на полминуты опередила Францию. Сборная Украины тоже избежала штрафа (+3), но проиграла ходом и финишировала на 5-й строчке.

В стартах женщин тоже триумфовала Норвегия. В состав команды попали Арнеклейв, Скоган, Кноттен и Таннреволд. Скандинавки преодолели дистанцию без промахов за 1:07:39,0. В тройку призеров также попали сборные Швеции и Франции.

Украина выступила в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Ирины Петренко и Кристины Дмитренко. Они избежали выстрелов в "молоко", но использовали 10 дополнительных патронов. Уступили украинки и на трассе, финишировав на 10-й строчке.

Результаты эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

  1. Норвегия
  2. Франция (+28,7)
  3. Германия (+1:06,9)

...

5. Украина (+2:24,9)

 

Результаты эстафеты 4x6 км, женщины:

  1. Норвегия
  2. Швеция (+31,6)
  3. Франция (+1:01,5)

...

10. Украина (+3:06,4)

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