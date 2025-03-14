Норвегія відповіла на заяви РФ щодо "мілітаризації" Шпіцбергену

Російська Федерація звинуватила Норвегію у нібито мілітаризації Шпіцбергену в порушення багатостороннього договору. У Норвегії спростували ці заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Сьогодні МЗС Росії заявило, що Норвегія порушує Шпіцбергенський трактат 2020 року, згідно з яким архіпелаг є демілітаризованою зоною.
"Шпіцберген усе більшою мірою втягується у орбіту військово-політичного планування Норвегії з підключенням США і НАТО", - сказано у заяві росіян.
Що саме викликало такі заяви, не відомо. Але днями деякі норвезькі політики виступили за збільшення військової присутності на Шпіцбергені та навколо нього.
За словами речника Міністерства закордонних справ Норвегії, Шпіцберген є частиною Норвегії і частиною НАТО.
"Норвезька влада, звичайно, діє відповідно до договору про Шпіцберген", - сказано у заяві.
Нагадаємо, Шпіцбергенський трактат був підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі між низкою країн щодо статусу архіпелагу. Угода надає Норвегії суверенітет над Шпіцбергеном, але також накладає обмеження на його використання у певних військових цілях.
Раніше ми писали про те, що уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією. Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.
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