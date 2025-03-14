Норвегія відповіла на заяви РФ щодо "мілітаризації" Шпіцбергену

Що передувало

Сьогодні МЗС Росії заявило, що Норвегія порушує Шпіцбергенський трактат 2020 року, згідно з яким архіпелаг є демілітаризованою зоною.

"Шпіцберген усе більшою мірою втягується у орбіту військово-політичного планування Норвегії з підключенням США і НАТО", - сказано у заяві росіян.

Що саме викликало такі заяви, не відомо. Але днями деякі норвезькі політики виступили за збільшення військової присутності на Шпіцбергені та навколо нього.

Що кажуть у Норвегії

За словами речника Міністерства закордонних справ Норвегії, Шпіцберген є частиною Норвегії і частиною НАТО.

"Норвезька влада, звичайно, діє відповідно до договору про Шпіцберген", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Шпіцбергенський трактат був підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі між низкою країн щодо статусу архіпелагу. Угода надає Норвегії суверенітет над Шпіцбергеном, але також накладає обмеження на його використання у певних військових цілях.