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Норвегия ответила на заявления РФ о "милитаризации" Шпицбергена

Иллюстративное фото: Норвегия ответила на заявления РФ о "милитаризации" Шпицбергена (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация обвинила Норвегию в якобы милитаризации Шпицбергена в нарушение многостороннего договора. В Норвегии опровергли эти заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Что предшествовало

Сегодня МИД России заявил, что Норвегия нарушает Шпицбергенский трактат 2020 года, согласно которому архипелаг является демилитаризованной зоной.

"Шпицберген все в большей степени втягивается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказано в заявлении россиян.

Что именно вызвало такие заявления, не известно. Но на днях некоторые норвежские политики выступили за увеличение военного присутствия на Шпицбергене и вокруг него.

Что говорят в Норвегии

По словам представителя Министерства иностранных дел Норвегии, Шпицберген является частью Норвегии и частью НАТО.

"Норвежские власти, конечно, действуют в соответствии с договором о Шпицбергене", - говорится в заявлении.

Напомним, Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже между рядом стран относительно статуса архипелага. Соглашение предоставляет Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, но также накладывает ограничения на его использование в определенных военных целях.

Ранее мы писали о том, что правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.

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