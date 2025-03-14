Норвегия ответила на заявления РФ о "милитаризации" Шпицбергена

Российская Федерация обвинила Норвегию в якобы милитаризации Шпицбергена в нарушение многостороннего договора. В Норвегии опровергли эти заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Сегодня МИД России заявил, что Норвегия нарушает Шпицбергенский трактат 2020 года, согласно которому архипелаг является демилитаризованной зоной.
"Шпицберген все в большей степени втягивается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказано в заявлении россиян.
Что именно вызвало такие заявления, не известно. Но на днях некоторые норвежские политики выступили за увеличение военного присутствия на Шпицбергене и вокруг него.
По словам представителя Министерства иностранных дел Норвегии, Шпицберген является частью Норвегии и частью НАТО.
"Норвежские власти, конечно, действуют в соответствии с договором о Шпицбергене", - говорится в заявлении.
Напомним, Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже между рядом стран относительно статуса архипелага. Соглашение предоставляет Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, но также накладывает ограничения на его использование в определенных военных целях.
Ранее мы писали о том, что правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.
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