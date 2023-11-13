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Норвегія виділить 84 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

Фото: Норвегія виділить 84 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Норвегії виділяє один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

Як повідомляється, серед організацій - норвезькі Червоний Хрест, Рада у справах біженців, Save the Children, NORCAP, Church Aid, Peopleʼs Aid та інші.

Гроші надійдуть до них у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

Зазначається, що допомогу отримають ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя та психосоціальну підтримку, захист цивільного населення. Зокрема, Норвегія активізує допомогу з розмінування.

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія є одним із союзників України, який з початку повномасштабного вторгнення Росії регулярно надає нашій країні допомогу, аби протистояти російські агресії. 

Так, нещодавно стало відомо про те, що країна передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.

Також в серпні Норвегія пообіцяла надати Україні системи для захисту від безпілотників. Постачання складається з кількох систем CORTEX Typhon.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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