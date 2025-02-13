Норвегія виділила ще понад 100 млн доларів на ППО для України

Норвегія виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових засобів ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії.
Про виділення нової допомоги на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.
На засіданні Контактної групи з оборони України він заявив, що протиповітряна оборона є найбільш пріоритетною військовою потребою України і має вирішальне значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.
"У 2024 році Норвегія виділила Україні понад 6 млрд норвезьких крон на протиповітряну оборону. Нещодавно уряд прийняв рішення про виділення додаткових 1,2 млрд норвезьких крон (близько 110 млн доларів) на заходи протиповітряної оборони для України", - зазначив міністр.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів ППО у США в рамках програми JUMPSTART.
Варто зазначити, що Норвегія від самого початку повномасштабного вторгнення Росії допомагає Україні. Країна приєдналася до Контактної групи з оборони України і надає військову допомогу.
На вчорашньому "Рамштайні" міністр оборони Норвегії оголосив, що країна приєднується до коаліції дронів, створеної для допомоги Україні.
Додамо, що Норвегія також приєдналася до авіаційної коаліції, яка забезпечує передачу Україні винищувачів F-16.
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