Норвегія приєднується до коаліції безпілотників для України. Це посилить військову підтримку та допоможе захистити критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що Норвегія вже робить великий внесок у придбання та розробку безпілотників.

"Ми бачимо, що для нас природно, що Норвегія також стає членом коаліції безпілотників, яка була створена", - говорить міністр.

Він наголосив, що Україна має сильну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Та зауважив, що безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій.