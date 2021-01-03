Норвегія посилює карантин, вводиться заборона на продаж алкоголю в закладах

Фото: прем'єр-міністр Ерна Солберг (flickr.com/statsministerenskontor)

Уряд Норвегії вирішило посилити карантин на тлі високої захворюваності коронавірусом. Нові заходи будуть діяти з 4-го по 18 січня.

Про це повідомляє NRK.

Прем'єр-міністр Ерна Солберг розповіла, що тенденція до зростання захворюваності є в більш ніж 40 муніципалітетах. І щоб цей процес зупинити, вводяться нові обмеження.

З понеділка заборонені походи в гості. Винятком є відвідування тих, хто мешкає сам одним-двома постійними гостями чи членами сім'ї. Також можуть ходити один до одного діти з однієї групи в дитсадку чи класу в школі.

В барах і ресторанах забороняється подавати алкогольні напої. При цьому самі заклади залишаються відкритими. За межами будинків можна збиратися групами до п'яти осіб, для святкування, наприклад, дня народження в орендованих приміщеннях.

Дозволяється не більше 10 осіб на різних заходах на вулиці. Але при цьому можна збирати до 200 чоловік на заходи, де є стаціонарні сидячі місця. На похороні можна збиратися до 50 чоловік навіть при відсутності стаціонарних сидінь.

Крім цього, рекомендується заняття в коледжах, училищах та університетах перевести в онлайн-режим на цей період. Школи та дитсадки залишаться відкритими, але в середніх і старших класах пропонують більше займатися дистанційно.

Магазини і супермаркети продовжать роботу з дотриманням вимог щодо соціальної дистанції для клієнтів.

В кінці грудня повідомлялося, що уряд Норвегії вводить вимога, за якою всі, хто в'їжджає в країну повинні здати тест на коронавірус. Норма набула чинності в суботу, 2 січня.