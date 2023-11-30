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Норвегія тріумфувала в чоловічій естафеті, збірна України стала чотирнадцятою в Швеції

Естерсунд, Четвер 30 листопада 2023 17:46
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Норвегія тріумфувала в чоловічій естафеті, збірна України стала чотирнадцятою в Швеції Фото: Йоганнес Бьо в лавах норвежців біг третім (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Збірна Норвегії перемогла в естафеті на етапі Кубка світу 2023/24 з біатлону в шведському Естерсунді. Натомість українська команда фінішувала на 14-й позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Стрьомсгейм, брати Бьо та Крістіансен принесли успіх норвезькій збірній. Дистанцію на 30 кілометрів зіркова четвірка здолала за 1:14:28.4 години.

Скандинави уникли штрафних кіл. На восьми вогневих рубежах вони використали лише 7 додаткових патронів. У підсумку збірна Франції відстала на понад 20 секунд. Фійон-Майє і компанія теж обійшлися без штрафу, але гірше стріляли. Замкнула трійку призерів Німеччина.

Збірна України трималася в середній групі впродовж трьох відрізків естафети. Тищенко використав 1 додатковий патрон, Прима – 2, а Лесюк – 3. А ось Дудченко провалився на стрільбі лежачи і змушений був піти на три штрафних кола. У стійці він реабілітувався, але відіграти відставання вже не вдалося.

Підсумки біатлонної естафети 4x7,5 км, чоловіки:

  1. Норвегія
  2. Франція (+20,6)
  3. Німеччина (+50,5)

...

14. Україна (+4:58,5)

До слова, напередодні збірна Норвегії виграла жіночу естафету в Естерсунді.

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