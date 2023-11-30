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Норвегия триумфовала в мужской эстафете, сборная Украины стала четырнадцатой в Швеции

Эстерсунд, Четверг 30 ноября 2023 17:46
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Норвегия триумфовала в мужской эстафете, сборная Украины стала четырнадцатой в Швеции Фото: Йоханнес Бе в рядах норвежцев бежал третьим (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Норвегии победила в эстафете на этапе Кубка мира 2023/24 по биатлону в шведском Эстерсунде. Украинская команда финишировала на 14-й позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Стремсхейм, братья Бе и Кристиансен принесли успех норвежской сборной. Дистанцию в 30 километров звездная четверка одолела за 1:14:28.4 часа.

Скандинавы избежали штрафных кругов. На восьми огневых рубежах они использовали всего 7 дополнительных патронов. В итоге сборная Франции отстала более чем на 20 секунд. Фийон-Майе и компания тоже обошлись без штрафа, но хуже стреляли. Замкнула тройку призеров Германия.

Сборная Украины держалась в средней группе на протяжении трех отрезков эстафеты. Тищенко использовал 1 дополнительный патрон, Прима – 2, а Лесюк – 3. А вот Дудченко провалился на стрельбе лежа и вынужден был уйти на три штрафных круга. В стойке он реабилитировался, но отыграть отставание уже не удалось.

Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

  1. Норвегия
  2. Франция (+20,6)
  3. Германия (+50,5)

...

14. Украина (+4:58,5)

К слову, накануне сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Эстерсунде.

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