Норвегія розкрила російського шпигуна, який видає себе за бразильця

Фейковим ім'ям чоловіка було Хосе Асіс Джаммарія (нібито 1984 року народження). Він видавав себе за громадянина Бразилії. В університеті він був запрошеним дослідником, де входив до дослідницької групи "Сіра зона", що займається такими темами, як соціальне забезпечення та гібридні загрози.

Поліція зазначає, що обвинувачений вирішив відповісти англійською під час зустрічі в суді, попри те, що був присутнім перекладач португальської мови.

Христо Грозєв повідомив, що вперше Міхушин з'явився під ім'ям Хосе у 2006 році, коли подав заяву на отримання бразильського паспорта та номера соціального страхування, стверджуючи, що його мати з Бразилії. Зазначається, що 2006 рік – це рік, коли щонайменше троє інших нелегалів ГРУ – одна з яких Марія Адела Кульфельд, або Ольга Колобова – отримали чи намагалися здобути південноамериканське громадянство.

Розслідувачі з'ясували електронну скриньку "Хосе" для подання заявки на роботу в університеті. У 2012 році ця електронна пошта була зламана через Linked-in, і розслідувачі знайшли пароль, який був для цього використаний. Вони перевірили, які інші облікові записи використовували той самий пароль і були зламані за ці роки, і знайшли кластер із 24 облікових записів, 4 з яких виділялися.

Хосе Асіс Джаммарія насправді Михайло Валерійович Міхушин / NRK

Серед них було два облікові записи на російських платформах і обидва мали в назві слова, пов'язані з Бразилією або Португалією: AgrandeFamilia був популярним бразильським ситкомом, а Mika_Invasor дослівно означає "Михайло-загарбник".

Електронні поштові скриньки mika-invasor використовувалися для ICQ та LiveJournal - якими "майже буквально ніхто з колишнього СРСР не користувався протягом останніх 15 років".

Журналісти отримали фото Михайла на правах водія.

Журналісти отримали фото Михайла на правах водія.