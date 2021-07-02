Норвегия разрешит въезд иностранцам для встречи с родственниками из ряда стран: список

"С 5 июля въезд будет открыт для иностранцев, поживающих в определенных странах из зеленого списка третьих стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

Согласно решению норвежского правительства, новые правила будут распространяться на взрослых детей и их родителей, бабушек, дедушек, внуков и ряда других категорий, а также партнеров старше 18 лет, не менее девяти месяцев находящихся в отношениях с жителем Норвегии, и их несовершеннолетних детей.

Эти изменения распространяются на жителей следующих стран:

Австралии;

Израиля;

Ливана;

Новой Зеландии;

Северной Македонии;

Сербии;

Южной Кореи;

Тайваня;

США;

Сингапура.

Кроме того, власти Норвегии с 5 июля отменяют рекомендацию МИД, согласно которой гражданам страны следует избегать поездок в другие страны Европы.

Помимо этого правительство решило, что студенты и ученики, принятые в учебное заведение страны, смогут въезжать в Норвегию с 1 августа.