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Норвегия разрешит въезд иностранцам для встречи с родственниками из ряда стран: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Норвегии с 5 июля разрешат въезд гражданам из 11 стран для встречи с родственниками. Кроме того, правительство определилось с датой, когда в королевство смогут приехать студенты принятые в местные учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Норвегии.

"С 5 июля въезд будет открыт для иностранцев, поживающих в определенных странах из зеленого списка третьих стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

Согласно решению норвежского правительства, новые правила будут распространяться на взрослых детей и их родителей, бабушек, дедушек, внуков и ряда других категорий, а также партнеров старше 18 лет, не менее девяти месяцев находящихся в отношениях с жителем Норвегии, и их несовершеннолетних детей.

Эти изменения распространяются на жителей следующих стран:

  • Австралии;
  • Израиля;
  • Ливана;
  • Новой Зеландии;
  • Северной Македонии;
  • Сербии;
  • Южной Кореи;
  • Тайваня;
  • США;
  • Сингапура.

Кроме того, власти Норвегии с 5 июля отменяют рекомендацию МИД, согласно которой гражданам страны следует избегать поездок в другие страны Европы.

Помимо этого правительство решило, что студенты и ученики, принятые в учебное заведение страны, смогут въезжать в Норвегию с 1 августа.

Напомним, Норвегия с 20 июня начала третий этап смягчения карантинных ограничений на фоне снижения уровня зараженности коронавирусом.

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