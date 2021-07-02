Норвегія дозволить в'їзд іноземцям для зустрічі з родичами з ряду країн: список

"З 5 липня в'їзд буде відкритий для іноземців, які поживають в певних країнах із зеленого списку третіх країн Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням норвезького уряду, нові правила будуть поширюватися на дорослих дітей та їх батьків, бабусь, дідусів, онуків і ряду інших категорій, а також партнерів старше 18 років, не менше дев'яти місяців перебувають у відносинах з жителем Норвегії, і їх неповнолітніх дітей.

Ці зміни поширюються на жителів наступних країн:

Австралії;

Ізраїль;

Ліван;

Нова Зеландія;

Північної Македонії;

Сербія;

Південної Кореї;

Тайвань;

США;

Сінгапур.

Крім того, влада Норвегії з 5 липня скасовує рекомендацію МЗС, згідно з якою громадянам країни слід уникати поїздок в інші країни Європи.

Крім цього уряд вирішив, що студенти та учні, прийняті до навчального закладу країни, зможуть в'їжджати до Норвегії з 1 серпня.