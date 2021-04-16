Норвегия разрешила США строить военные объекты в рамках договора о сотрудничестве

Правительство Норвегии подписало пересмотренное соглашение с Соединенными Штатами о расширении военного сотрудничества между двумя странами в рамках НАТО. В частности, США построят дополнительную военную инфраструктуру на трех аэродромах и одной военно-морской базе.

Соглашение, о котором договорилось правительство меньшинства премьер-министра Эрны Солберг, еще должно быть ратифицировано парламентом Норвегии для вступления в силу.

"Соглашение регулирует и облегчает присутствие и проведение учений США в Норвегии, тем самым способствуя быстрому американскому усилению Норвегии в случае кризиса или войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отношения между Норвегией и Российской Федерацией, которые имеют общую арктическую границу, постепенно улучшались в эпоху после холодной войны, но фактически прекратились, когда Москва оккупировала Крым в 2014 году.

Такие действия России вызвали напряженность на севере из-за наращивания военного потенциала с обеих сторон границы и более частых военных маневров, но РФ и Норвегия также стремятся сотрудничать по таким вопросам, как поездки за границу и рыболовство.

С момента вступления в НАТО в качестве члена-основателя в 1949 году Норвегия заявила, что не позволит создавать иностранные базы в мирное время или накапливать ядерное оружие, хотя западные войска могут проводить учения на ее территории.