Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16

Умєров розповів, що зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Український міністр подякував колезі за лідерство у питанні виділення нового пакету військової допомоги Україні на 500 млн євро, а також за рішення передати шість F-16 до кінця року.

За словами глави Міноборони України, вони обговорювали спільні кроки для зміцнення протиповітряної оборони.

"Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення 118,8 млн доларів США для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 у рамках ініціативи США "Jumpstart", - наголосив Умєров.

Він зазначив, що такі кроки наближають Україну до стратегічної мети - безпечного неба.

Також однією з ключових тем переговорів міністрів стало співробітництво у сфері закупівель та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

При цьому під час зустрічі було обговорено і ситуацію на полі бою. Про ситуацію в Чорному та Азовському морях доповів віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Особливо вдячний Норвегії за її провідну роль у Коаліції морських спроможностей, яка вже довела свою ефективність. Сьогодні ми обговорили конкретні кроки щодо подальшого розвитку цієї ініціативи", - зазначив Умєров.