Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів

Уряд Норвегії заявив, що вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування", - йдеться у заяві міністра фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.
Нагадаємо, ЄБРР готує екстрений кредит на відновлення української енергосистеми.
Як повідомляло РБК-Україна, ЄБРР виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати.
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