Норвегія профінансує розподілену генерацію на 80 МВт для України. Завдяки цьому одна з областей отримає додаткову генерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз ".

За грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.

"Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 мільярда крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенеруючого обладнання для Групи Нафтогаз.