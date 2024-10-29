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Норвегія профінансує розподілену генерацію на 80 МВт для України

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 12:15
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Норвегія профінансує розподілену генерацію на 80 МВт для України Фото: Норвегія профінансує розподілену генерацію на 80 МВт для України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Норвегія профінансує розподілену генерацію на 80 МВт для України. Завдяки цьому одна з областей отримає додаткову генерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

За грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.

"Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 мільярда крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенеруючого обладнання для Групи Нафтогаз.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно повідомлялося, що Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більше половини цієї суми планується направити на військову допомогу.

Зокрема, перед пакетом на 500 млн євро, місцеві ЗМІ повідомляли, що в новий пакет допомоги для України від Норвегії увійдуть снаряди для гранатометів.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Норвегія планує "істотне" збільшення допомоги Україні.

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Норвегія Допомога Україні
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