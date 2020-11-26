Норвегия продлила карантин еще на три недели

Премьер-министр Эрна Солберг заявила, что карантин в стране будет продлен еще на три недели. Правительство стремится к тому, чтобы празднование Рождества в стране было как можно более нормальным.

Об этом сообщает The Local.

"Нам нужно больше времени, и мы должны увидеть четкую тенденцию к снижению инфекций, прежде чем рассматривать возможность открытия. Поэтому мы должны жить с теми мерами, которые у нас есть еще три недели", - сказала Солберг.

Текущие меры рекомендуют людям в Норвегии как можно дольше оставаться дома и сокращают социальные контакты.

Она также добавила, что несмотря на то, что ограничения могут быть ослаблены, Рождество в Норвегии будет отличаться от обычного. Однако все подробности о мерах на Рождество и Новый год будут объявлены на следующей неделе.

"Мы надеемся, что сможем ослабить ограничения, когда приблизимся к Рождеству. Но сейчас нет места для крупных рождественских торжеств", - сказала премьер.

Напомним, 31 октября правительство Норвегии ввело жесткие меры по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Министерство здравоохранения Норвегии запретило сборной по футболу лететь на матчи Лиги наций.