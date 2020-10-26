Карантин для иностранцев и ограничения на собрания: Норвегия усиливает меры

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Норвегии введет жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Ограничения вступят в силу в субботу, 31 октября.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, передает агентство Reuters.

По ее словам, правительство страны намерено прекратить делать исключения карантина для отдельных иностранцев, приезжающих на работу в Норвегию.

С 31 октября все иностранные рабочие, прибывающие в страну из стран Европейского союза, где наблюдается большое количество случаев COVID-19, должны отбыть десятидневную самоизоляцию.

"Нам нужно делать больше, чтобы контролировать распространение инфекции", - заявила Солберг.

Общественные собрания в закрытых помещениях будут ограничены участием 50 человек. Ранее разрешалось собираться до 200 человек. Частные встречи ограничены участием одной семьи, которая может принимать не более пяти гостей.

Напомним, ранее правительство Норвегии заявляло, что ослабит карантинные ограничения с середины октября.

Кроме того, в начале августа Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам, на борту которых более сотни пассажиров.