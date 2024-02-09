Норвегія планує передати Україні ще десять пускових установок NASAMS.

Уряд запропонував норвезькому парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже було передано Україні.

Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракети і безпілотники завдають великих і жорстоких ударів, тому протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше придбали засоби ППО для власної оборони", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

NASAMS уже є на озброєнні України. Поставки почалися ще в листопаді 2022 року.

Допомога Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України . Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія виділила 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

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