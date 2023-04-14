Норвегія першою приєдналася до бойкоту змагань із фехтування з РФ і Білоруссю

Представники скандинавської збірної бойкотуватимуть турніри за участю спортсменів із РФ і Білорусі. Додатково Норвегія на знак протесту через повернення обох країн відмовилася від проведення змагань.

"Після затвердження більшістю на конгресі FIE дозволу росіянам і білорусам відновити виступи, керівництво федерації фехтування вирішило не відправляти спортсменів на змагання і першості за їхньої участі", – йдеться в заяві.

Замість Кубка світу норвезькі функціонери запланували провести спільні з іншими скандинавами змагання. Федерація запросить фехтувальників із Швеції та Фінляндії. Бойкот Норвегії – перший після відмови України від участі в турнірах із представниками країни-агресорки та її союзниці протест. Невдоволення і частковий бойкот раніше оголосили Данія, Німеччина, Польща та Франція.

Напередодні Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуватимуться всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації будуть зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.