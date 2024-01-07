Норвегія перемогла в першій естафеті Обергофа, Україна фінішувала за межами топ-10
Збірна Норвегії виграла чоловічу естафету етапу Кубка світу з біатлону 2023/24 в німецькому Обергофі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Скандинавська збірна вдесяте поспіль тріумфувала в естафеті. Кольори команди на 30-кілометровій станції цього разу захищали Стремсгейм, Легрейд і брати Бьо.
На стартовому відрізку головним конкурентом скандинавів була Франція. На передачі естафети Фаб'єн Клод відстав від конкурента всього на 4,7 секунди. Натомість українці були п'ятими.
Утім, далі падіння зазнали і збірна Франції, і збірна України. На друге місце після другого етапу вирвалася Німеччина. Більше того, невдала стрільба Тар'єя Бьо призвела до того, що на третю зміну біатлоністів господарі прийшли з Норвегією разом.
Однак, на фінальному відрізку за скандинавів біг Йоганнес Бьо. Він на обох вогневих рубежах був точним і традиційно був недосяжним за швидкістю. Зрештою, німці відстали від норвезької збірної на понад дві хвилини. Трійку призерів замкнула Італія, а збірна України – лише 13-та.
Підсумки естафети 4x7,5 км, чоловіки:
- Норвегія
- Німеччина (+2:01,9)
- Італія (+2:50,5)
...
13. Україна (+6:47,7)
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