Норвегія передасть Україні зенітні ракети та допоможе з газом цієї зими

"Українській владі потрібна наша допомога, щоб забезпечити електрикою та теплом будинки, підприємства та державні установи напередодні нової зими", - сказав Стере.

Гроші спрямовуються через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Гроші підуть на ремонт та технічне обслуговування критично важливої електроенергетичної інфраструктури, а також на постачання аварійної електроенергії в районах, що постраждали від бойових дій (865 млн норвезьких крон), а також на купівлю газу для аварійного зберігання (635 млн норвезьких крон).

За його словами, понад 60% виробництва електроенергії в Україні було знищено внаслідок воєнних дій Росії. "Українці роблять героїчні зусилля щодо відновлення електропостачання шляхом тимчасового ремонту, але їм потрібна міжнародна підтримка. Норвегія бере на себе відповідальність і робить свій внесок", - сказав прем'єр-міністр.

Завдяки підтримці Норвегії у розмірі 2 млрд норвезьких крон на закупівлю газу в 2022 році Норвегія профінансувала близько 1/3 потреб України в імпорті газу минулого року.

"Ми ще не знаємо, скільки газу Україні потрібно буде імпортувати цього року, але завдяки вкладу Норвегії Україна краще підготовлена до холодної зими та нових атак з боку Росії", - сказав Стере.

Зенітні ракети

Уряд ухвалив рішення подарувати Україні зенітні ракети IRIS-T. Ракети зможуть запускатись із пускових установок, переданих Швецією.

"У минулому Україна отримувала значні пожертвування в галузі протиповітряної оборони від західних країн, але потреба в них величезна. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських сил. Тому тепер ми пожертвуємо зенітні ракети. На сьогоднішній день це одна з найбільших пожертв Норвегії". військової техніки Україні", - сказав Стере.

Засоби для розмінування

Також Норвегія вирішила пожертвувати портативні комплекти для розмінування. Ці комплекти для розмінування та заряди вибухівки використовуються для розчищення коридорів через мінні поля.

Як зазначається у повідомленні, російські війська встановили великі мінні поля, щоб не допустити прориву українських військ через лінію фронту. Мінні поля роблять боротьбу України із російськими силами вторгнення дуже складною. Тому українська влада запросила підтримку, щоб мати можливість просунутися через мінні поля.