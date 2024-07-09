Норвегія передасть Україні запасні частини для вертольотів Sea King

"Як співголова Коаліції за морський потенціал, Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", - заявив він.

Sea King - це старий тип вертольотів, і знайти запасні частини може бути непросто. Вертольоти Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, і зараз їх замінили вертольоти SAR Queen. Норвезькі вертольоти досягли своєї максимальної кількості льотних годин і не можуть бути передані в дар.

Німеччина вирішила передати в дар Україні шість Sea King, а Велика Британія планує передати три. Норвегія надасть запасні частини до шести літаків, переданих Німеччиною.