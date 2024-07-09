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Норвегія передасть Україні запасні частини для вертольотів Sea King

Фото: міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія передасть Україні запасні частини для вертольотів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування вертольотів, переданих Німеччиною.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Норвегії.

"Як співголова Коаліції за морський потенціал, Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", - заявив він. 

Sea King - це старий тип вертольотів, і знайти запасні частини може бути непросто. Вертольоти Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, і зараз їх замінили вертольоти SAR Queen. Норвезькі вертольоти досягли своєї максимальної кількості льотних годин і не можуть бути передані в дар.

Німеччина вирішила передати в дар Україні шість Sea King, а Велика Британія планує передати три. Норвегія надасть запасні частини до шести літаків, переданих Німеччиною. 

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія надає Україні значну допомогу з початку російського вторгнення 2022 року. Підтримка охоплює фінансову, військову та гуманітарну допомоги.

Раніше Норвегія передала Україні військову допомогу на 15 млрд норвезьких крон (близько 1,5 млрд доларів), включно із системами протиповітряної оборони, артилерійськими снарядами та іншою зброєю. Крім цього, Осло виділило на гуманітарну допомогу і підтримку українських біженців 5 млрд норвезьких крон (близько 500 млн доларів).

У квітні повідомлялося, що Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні.

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