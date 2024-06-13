ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія передасть Україні снаряди для гранатометів. Що відомо про пакет на мільйони євро

Україна, Четвер 13 червня 2024 11:20
UA EN RU
Норвегія передасть Україні снаряди для гранатометів. Що відомо про пакет на мільйони євро Фото: міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Норвегія підготувала новий пакет допомоги для України на десятки мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть снаряди для гранатометів.

Про це розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, пише РБК-Україна з посиланням на NRK.

Як зазначив він, потреба України в боєприпасах є великою та терміновою, "в країні є зброя, але не вистачає боєприпасів".

Тому Норвегія дарує Україні боєприпаси для гранатометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон (близько 42 млн євро, - ред).

"Україна має велику потребу у всіх видах боєприпасів, і вона спеціально запитала те, що ми зараз надсилаємо", - сказав Грам.

Норвегія також нещодавно пожертвувала ручні гранати на суму близько 50 млн норвезьких крон (4,7 млн євро, - ред) і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон (260 тис. євро, - ред).

"Є великі потреби, і ми намагаємося вистояти у важкому для України бою, - каже міністр.

Підтримка є частиною широких міжнародних зусиль зі зміцнення обороноздатності України.

"Росія є головною загрозою для норвезької та європейської безпеки. Вони напали на мирну сусідню країну, зрозуміло, що Україна веде боротьбу за незалежність за власне існування, але це також захист для Європи, щоб не перемогла російська агресія на власних територіях", - додав Грам.

Допомога Україні від Норвегії

У квітні повідомлялося, що Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні. Суму ще не визначено, її обговорюватимуть найближчим часом.

Зазначимо, що тоді уточнювалося, що Норвегія за останні місяці передала Україні військові матеріали на суму близько 1 млрд норвезьких крон (майже 850 млн євро), що належать Збройним силам країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі