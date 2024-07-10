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Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив прем'єр. 

У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16.  Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.

F-16 для України

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16.

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НорвегіяF-16Війна в УкраїніВійна Росії проти України