Норвегия открывает границы для 20 стран Европы, но не для Украины

Правительство Норвегии пересмотрело ограничения на поездки для туристов, которые были введены из-за пандемии. Власти разрешили въезд на территорию страны туристам из 20 стран Европы, однако в этот список Украина не попала.

Об этом сообщает The Sun Daily.

Так, с 15 июля ряд стран "Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны будут исключены из списка государств, в которые МИД Норвегии не рекомендует совершать поездки, кроме абсолютно необходимых".

Въезд разрешен из Франции, трех провинций Швеции, Германии, Дании, Исландии, Финляндии, Польши, Чехии и Великобритании. При этом отмечается, что во время поездок не нужно будет находиться на карантине.

Также в список "зеленых стран" попали Испания, Греция и Нидерланды, однако разрешение на въезд будет пересматриваться каждые две недели на основе данных по уровню заболеваемости в них.

Отмечается, что туристам из стран, не входящих в Европейский союз таких, как Украина, Турция и Россия, запрет пока остается в силе.

Напомним, Эстония запретила полеты из Украины.

Кроме того, Индия продлила запрет на международные авиарейсы до 31 июля.

Добавим, что Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны".