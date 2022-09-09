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Норвегия в ООН призвала мир помочь Украине в послевоенном восстановлении

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Пятница 09 сентября 2022 04:15
Норвегия в ООН призвала мир помочь Украине в послевоенном восстановлении Фото: Норвегия призвала мир помочь в восстановлении Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Международное сообщество должно всячески способствовать усилиям Украины в послевоенном восстановлении. Миллионы беженцев должны вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы Норвегии при ООН Мони Юль.

"Развязанная Россией война разрушает дома, школы и больницы. Нам важно поддержать усилия Украины по восстановлению, чтобы миллионы вынужденных переселенцев однажды могли вернуться в свои дома", - сказала дипломат.

Юль подчеркнула, что к этой важной работе должны быть вовлечены гуманитарные институты и организации развития.

Она также выразила обеспокоенность по поводу того, что РФ создает фильтрационные лагеря на временно захваченных территориях Украины.

"Гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания людей в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавила постпред.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что Россия имеет единственный правильный путь - сдаться и отойти.

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