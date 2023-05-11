ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія очолила Арктичну раду замість Росії

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 20:28
Норвегія очолила Арктичну раду замість Росії Фото: Прапор Норвегії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, Норвегія очолила Арктичну раду замість Росії. Москва очолювала цей орган два роки, але після нападу на Україну його роботу було паралізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Арктичної ради.

"Арктичні держави виступили із заявою, в якій визнали історичну та унікальну роль Арктичної ради для конструктивної співпраці, стабільності та діалогу між людьми в арктичному регіоні. У заяві підтверджується відданість роботі із захисту та зміцнення Арктичної ради", - йдеться у повідомленні.

Reuters пише, що після початку війни РФ проти України члени Арктичної ради призупинили співпрацю з Москвою. Також було припинено близько третини зі 130 проектів.

Норвегія заявила, що контакти з Росією поки що залишаться на рівні державних службовців, а не на найвищому, політичному рівні.

"Політичний контакт з Росією неможливий, але ми, як і раніше, будемо передбачуваними у наших відносинах з Росією в Арктичній раді", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Арктична рада

Міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн Арктики та корінних народів Арктики.

Рада має 8 членів: Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція та США, а також ряд країн-спостерігачів.

Наприкінці березня повідомлялось, що Норвегія перебуває у "конструктивному процесі" з Росією, щоб забезпечити передачу головування в Арктичній раді. Роботу міжурядового органу було припинено після вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Норвегия
NEWS
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
Переломний момент. Що відомо про ракети Storm Shadow і як вони можуть посилити ЗСУ
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії