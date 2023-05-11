В четверг, 11 мая, Норвегия возглавила Арктический совет вместо России. Москва возглавляла этот орган два года, но после нападения на Украину его работа была парализована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Арктического совета .

"Арктические государства выступили с заявлением, в котором признали историческую и уникальную роль Арктического совета для конструктивного сотрудничества, стабильности и диалога между людьми в арктическом регионе. В заявлении подтверждается приверженность работе по защите и укреплению Арктического совета", - говорится в сообщении.

Reuters пишет, что после начала войны РФ против Украины члены Арктического совета приостановили сотрудничество с Москвой. Также было приостановлено около трети из 130 проектов.

Норвегия заявила, что контакты с Россией пока останутся на уровне государственных служащих, а не на самом высоком, политическом уровне.

"Политический контакт с Россией невозможен, но мы по-прежнему будем предсказуемы в наших отношениях с Россией в Арктическом совете", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт.

Арктический совет

Межправительственный форум высокого уровня, занимающийся вопросами стран Арктики и коренных народов Арктики.

Совет имеет 8 членов: Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Россию, Швецию и США, а также ряд стран-наблюдателей.