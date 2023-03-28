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Норвегія може очолити Арктичну раду замість Росії, - Bloomberg

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 16:07
Норвегія може очолити Арктичну раду замість Росії, - Bloomberg Фото: Норвегія може очолити Арктичну раду замість Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія перебуває у "конструктивному процесі" з Росією, щоб забезпечити передачу головування в Арктичній раді. Роботу міжурядового органу було припинено після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Процес передачі головування до Норвегії може відбутись на віртуальній зустрічі. В ній навряд чи братимуть участь міністри урядів.

Усі вісім арктичних країн - Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія, США та Канада - повинні будуть узгодити повну підготовку до переходу головування.

Арктична рада є основним міжурядовим форумом для співробітництва з питань Арктики, включаючи зміну клімату, проблеми корінних народів та управління. У червні він заявив, що відновить роботу над проектами, в яких не брала участь Росія. Близько 70 проектів, що становлять приблизно половину роботи, затвердженої до лютого, знову запущено.

"Перегони за вплив в Арктиці загострюються. Китай, який розглядає регіон як транспортний маршрут до Європи, є однією з 13 держав, які мають статус спостерігача у Раді. Минулого року він заявив, що не підтримає виключення Росії із Ради, заявивши, що для цього немає правового механізму", - йдеться у матеріалі.

Пріоритетами для Норвегії під час головування в Раді будуть питання клімату, стійкий економічний розвиток та турбота про людей в Арктиці, включаючи залучення молоді та посилення ролі та голосу груп корінних народів.

Нагадаємо, що Росія продовжує розбудовувати свої військові бази в регіонах поблизу Арктики, попри значні втрати у війні з Україною.

Британія призупинила співпрацю з РФ з питань Арктики через її вторгнення в Україну.

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